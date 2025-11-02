14 отбора на общинския футболен турнир

14 отбора участваха в общинското първенство по футбол, част от Ученическите игри 2025/26. В петнадесетте срещи бяха отбелязани над 70 гола.

Мачовете бяха за момчета, момичета, юноши 8-10 и 11-12 клас. При момчетата на финала отбора на ОУ „Васил Левски“ с учител Севдалин Стоянов, победи с резултат 7:1 отбора на ОУ „Н. Й. Вапцаров“ и заслужи купата за първото място. На трето място е тима на ОУ „Отец Паисий“.

При юношите доминираха отборите на НПТГ „Шандор Петьофи“. Във възрастта 8-10 клас отбора на Механото с треньор Пламен Петров победи отбора на ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“ с резултат 1:0 и заслужи купата за първото място. Подкрепа получиха и от директорката Биана Тодорова, която присъства на първенството.

Във възрастта юноши 11-12 клас отбора на ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ с учител Милена Стоянова победи с 2:0 този на НПТГ „Шандор Петьофи“ и заслужи купата за първото място. На трето остана отбора на ПГССХТБТ.

При момичетата 5-7 клас на първо място убедително се класира отбора на ОУ „Отец Паисий“ с треньор Ахмед Метин и заслужи купата за първото място на 2-ро се класира ОУ „Н. Й. Вапцаров“, а на трето ОУ „Н. Икономов“.

Главният организатор на турнира Златина Георгиева – старши експерт в Община Разград, връчи наградите купи и грамоти на призьорите. Отличени с награди, грамоти и купи бяха и голмайсторите на турнира и в трите възрасти.

