На пресконференция „Възраждане“ представи листата си с кандидати за народни представители за предстоящите избори

На пресконференция в Националния пресклуб на БТА в Разград партия „Възраждане“ представи листата си с кандидати за народни представители за предстоящите избори на 19 април. Водачът на листата за 18 МИР – Разград Веселин Вешев представи основните цели на партията за настоящата кампания. Участие в пресконференцията взеха кандидатите от осемчленната листа на партията в област Разград Касим Садък, Борислав Бонев и Екатерина Памукова.

Девизът на кампанията на партията е „Свободна и независима България“, защото според „Възраждане“ хората не са свободни – нито в начина си на живот, нито в начина си на мислене и изразяване. Той призова гражданите на Разград да излязат и да гласуват, за да може порочният модел да бъде променен.

По думите на Вешев България изостава във всяко отношение, дори и от държави извън Европейския съюз. Според него“вятърът на промяната “ вече се усеща в Германия, където спада доверието към партии, носители на евроатлантически ценности, и расте към сходни на „Възраждане“ партии. Рано или късно това ще се случи и в България, убеден е той.

Приоритетите, за които ще се бори Възраждане, са борбата с корупцията, заради която социалното неравенство в България е огромно – много богати от една страна, и от друга – голяма част от населението живее твърде далеч от европейските представи за добър живот ; преодоляване на икономическата криза, бедността, които са пък резултат на влизането на България в еврозоната и примането на еврото.

Веселин Вешев представи осемчленната листа на партията в област Разград:

Водач в нея е Веселин Вешев от Варна

На втора позиция е д-р Борислав Бонев от Цар Калоян

Трети е адвокат Касим Садък от Кубрат

На четвърта позиция е Сийка Американова от Лозница

Пета е Екатерина Памукова от Разград

На шеста позиция е Невян Начев от Исперих

Седма е Божидара Руменова от Шумен

На осма позиция е Мирослав Кьосев от Варна

Веселин Вешев припомни протестите в страната миналата година и каза, че ако енергията от тях прелее в енергия на изборите, то със сигурност ще има смяна на модела на управление. Защото след изборите протестите са безсмислени. Основният протест е протестът на изборите.

Той каза, че „Възраждане“ няма да участва в „кални войни“по време на изборите и че не се страхуват от никого и нищо. Запитан с кого би работила партията в парламента след изборите, Вешев отговори, че няма да се коалират с ГЕРБ и ДПС – Ново начало, тъй като те са тумори в политическия живот на България, а за останалите партии и движения „Възраждане“ ще преценява според техните програми и дали те съвпадат с виждането на партията за процесите.

По отношение на кризата с горивата и покачващите се цени Веселин Вешев каза, че позицията на Възраждане е да се започне нов внос на горива от Русия, тъй като става въпрос за дерогация. А дерогация означава избор.

