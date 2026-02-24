На 23 януари 2026 г. сдружение „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЗАВЕТ – КУБРАТ“ сключи Споразумение за изпълнение на СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ (СВОМР) на територията на общините Завет и Кубрат с УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА СТРАТЕГИЧЕСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2023-2027 г., представляван от д-р Лозана Василева – Ръководител на Управляващия орган. Стратегията получава подкрепа от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) чрез СПРЗСР. Максималният размер на общия публичен принос във финансовия план към стратегията за ВОМР от СПРЗСР е в размер на 2 999 953,98 евро. Крайният срок за изпълнение на дейностите по проектите към стратегията за ВОМР е 15 септември 2029 г.

Водено от общностите местно развитие (ВОМР) е един от подходите чрез който Европейските фондове финансират интегрираното териториално развитие. Целите и приоритетите на Стратегията за ВОМР на МИГ Завет-Кубрат са в съответствие и допринасят за постигане на определените стратегически приоритети и специфични цели на развитие на Северния Централен район за планиране за периода 2021-2027 година, описани в Интегрираната териториална стратегия за развитие.

Стратегическата цел, приоритетите и специфичните цели за развитие на територията на МИГ Завет-Кубрат чрез прилагането на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) за периода 2023-2027г година са определени на основата на прилагането на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР), съгласно анализа на настоящото състояние, установените нужди и потенциала за развитие на територията, резултатите от SWOT анализа, процеса на информиране и консултиране със заинтересованите страни от територията на МИГ и при отчитане измеренията на хоризонталните политики на Европейския съюз.

Приоритет 1 от СВОМР на МИГ Завет-Кубрат: „Развитие и укрепване на конкурентоспособни традиционни и нови икономически дейности, производства и услуги с висока добавена стойност“ е в съответствие със Стратегически приоритет 1 на ИТСР на СЦР 2021-2027 „Постигане на икономически подем и трансформация“.

Приоритет 2 от СВОМР на МИГ Завет-Кубрат: „Повишаване качеството на живот чрез насърчаване на интегрирано териториално развитие, съхраняване и развитие на местната идентичност и териториална значимост“ е в съответствие със Стратегически приоритет 3 на ИТСР на СЦР 2021-2027 „Устойчиво териториално развитие и свързаност“.

Приоритет 3 от СВОМР на МИГ Завет-Кубрат: „Повишаване на капацитета на местните общности в разработването и прилагането на политики за устойчиво развитие на територията и нейното по-добро позициониране“ е в съответствие със Стратегически приоритет 2 на ИТСР на СЦР 2021-2027 „Развитие на човешкия потенциал и постигане на социален растеж“.

Чрез постигане на приоритетите ще бъде реализирана основната стратегическа цел на стратегията на МИГ Завет-Кубрат: „Устойчиво развитие на територията на МИГ Завет-Кубрат чрез силна местна икономика , качествена жизнена среда и съхранена местна идентичност“.

За тяхното изпълнение са формулирани 6 специфични цели, изпълними посредством интервенции на територията по конкретни мерки от стратегията за ВОМР за периода 2023-2027.

Специфична цел 1.1: „Повишаване на конкурентоспособността и подобряване на пазарните позиции на земеделските стопанства и преработвателите на земеделска продукция чрез тяхната модернизация“ и Специфична цел 1.2 „Диверсификация на икономическите дейности на територията чрез подкрепа за създаване на нови и разширяване на съществуващи предприятия“ допринасят за изпълнение на Приоритет 1.

Специфична цел 2.1: „Формиране на благоприятни и привлекателни условия за живот на местното население чрез инвестиции в малка по мащаби инфраструктура“ и Специфична цел 2.2 „Развитие на териториална идентичност, маркетинг и позициониране на база на сравнителните предимства и специфичния териториален потенциал“ допринасят за изпълнение на Приоритет 2.

Специфична цел 3.1 „Генериране на идеи и реализиране на иновативни проекти, допринасящи за устойчиво развитие и за обмяна на опит и добри практики с други територии от страната и ЕС“ и Специфична цел 3.2 „Повишаване на капацитета на местните общности за реализиране на проекти и планиране и управление на процесите на развитие на територията“ допринасят за изпълнение на Приоритет 3.

СНЦ „МИГ Завет – Кубрат“, 7330 гр. Завет, обл. Разград, ул. „Лудогорие“ №19

GSM: 0879918140

e-mail: mig_zavet.kubrat@abv.bg, web: www.mig-zavet-kubrat.eu

Views: 4