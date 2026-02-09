Шест станаха жертвите на престъплението, което започва от бившата хижа „Петрохан“

На брифинг днес разследващите съобщиха имената на жертвите, обявиха, че се работи по основни версии за убийство и самоубийство и прожектираха записи от камерите, охранявали периметъра на бившата хижа „Петрохан“, на които се виждат част от откритите мъртви мъже.

На седмия ден след като в хижа „Петрохан“ бяха открити три тела, бяха открити и тримата издирвани – Ивайло Калушев, Николай Златков и 15 годишно момче. МВР потвърди, че те са мъртви, но не даде подробности с обяснението, че все още се правят огледи и експертизи на мястото, където са били намерени – в кемпер в района на връх „Околчица“.

Досъдебно производство (по чл. 116 от Наказателния кодекс (НК)) е заведено по случая с намерения вчера сутринта, в района на връх Околчица във Врачанския Балкан, кемпер с три трупа в него, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Враца.

Според НК чл. 116 е за убийство, за което наказанието е лишаване от свобода от 15 до 20 години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна.

Директорът на Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП) главен комисар Захари Васков съобщи вчера, че намерените трупове са на хора, свързани със случая „Петрохан“, допълвайки, че се работи по всички възможни версии.

На превозното средство се е натъкнал мъж, който имал в района лятна кошара и наминавал да я наглежда понякога, обясни и директорът на Областната дирекция на МВР – Враца старши комисар Красимир Йончев.

