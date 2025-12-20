Вечните теми за род, език и любов към Родината представиха артистите от Капанския ансамбъл в празничния си концерт „Картини от България“

Вечните теми за род, език и любов към Родината представиха артистите от Капанския ансамбъл в музикално-танцовия спектакъл „Картини от България“. Залата на Общинския културен център се превърна в сцена на празнично вдъхновение с артистите от ансамбъла, които облечени в най-новите си сценични костюми понесоха зрителите в дебрите на българските фолклорни традиции. Танцьори, певци и музиканти направиха присъстващите в залата подвластни на времето и потопиха зрителите в магията на коледното тайнство.

В програмата бяха включени произведенията „Хърцойски обичаи по Коледа“, „Йерлийски игри“, „Из Петричко“, „Странджанска разлъка“ и „Фолклорна импресия“. Публиката се наслади на изпълненията „Искаха ма двама, трима“, „Нали ти рекох, Тудоро“, „Марино ле, Маринчице“, „По полето пеперуди“. На сцената прозвучаха също китка мегдански песни, „Колко са мъгли й прахуви“ и камерна пиеса за солисти. В концерта участваха и танцьорите от Детския танцов ансамбъл „Лудогорче“ с произведението „Осенлийската“.

Концертът завърши с благопожелания за здраве, вдъхновение и благоденствие. Организаторите изразиха благодарност към всички артисти, творци и партньори, които чрез изкуството съхраняват любовта към род и Родина и изграждат мост между традициите и бъдещето.

Сред гостите на вечерта бяха хореографът Венцеслав Неделчев, който предостави безвъзмездно на Капанския ансамбъл най-новото си творческо произведение „Хърцойски обичаи по Коледа“, пренесло зрителите в коледните истории на хърцоите и композиторът Йордан Данев, предоставил десетки свои произведения на Капанския ансамбъл.

В знак на признателност изпълнителите получиха цветя от кмета на Община Разград Добрин Добрев, областния управител Владимир Димитров, председателя на Областния съвет на БСП Николай Пенчев, Клуб по български народни хора „Нашенци, РЕКИЦ „Читалища“ – Разград, Театрално-музикалния и филхармоничен център, танцов клуб „Абритус“ към Народно читалище „Бузлуджа 2010“.

Музикално-танцовият спектакълът „Картини от България“ е реализиран по програмата „Нематериално културно наследство“ (Професионални ансамбли и носители на нематериално културно наследство) на Министерството на културата за 2024 г. Концерт-спектакълът е по идея на Илонка Неделчева и Калоян Георгиев, а режисьор и ръководител на проекта е Светослав Стойчев, директор на Капанския ансамбъл.

