Разград влиза в 2026 г. с петима състезатели в националния отбор по стрелба с лък

За първи път СК „Антибиотик“ влиза с пет национални състезатели в предстоящата 2026 г.

От 3 декември в София те се включват в лагер-сбор, по време на който ще преминат и медицински прегледи.

Ангел Николов, Руми Станчева, Берк Хюксял, Славена Тодорова и Цвета Досева ще търсят място в основните състави под ръководството на новия старши треньор на българската федерация – разградчанинът и бивш състезател на клуба Иван Йотов.

Отделно има набелязани още двама състезатели, които при показани резултати имат възможност да с е включат в разширените състави и търсят реализация през годината.

Не са малко и изпитанията, които предстоят пред състезателите, ако покажат резултати – Европейско първенство в зала през февруари в Пловдив, Гранд При в Анталия през април и Европейско първенство за мъже и жени през месец май, Европейска младежка купа в Русе през юни и Европейско младежко първенство в Италия през юли.

Иван Йотов е с голям личен и международен опит и се надяваме спортът да пробие в големите първенства, където все още има какво да се направи и търсим реализация. Това, което се знае, е, че за разлика от преди, треньорът ще ходи по клубовете, за да следи подготовката, ще е в постоянен контакт с треньорите, както и ще наблюдава националите по време на състезанията от спортния календар на федерацията.

Ще има лагери, стартове, предстои много подготовка.

Да пожелаем здраве и успехи на нашите състезатели в една много динамична спортна година.

Красимир ДЯКОВ

