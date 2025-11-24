Злато и сребро за разградски стрелци от купа „Тракия“

В Пловдив се проведе национална купа „Тракия“ по стрелба с лък.

Участваха 216 състезатели от 18 клуба. ДСК „Антибиотик“ се включи с 4 състезатели .

Надпреварата бе сважно значение, тъй като през февруари 2026 г. България е домакин на европейското първенство за мъже, жени, младежи и девойки и резултатите се вземат под внимание за определяне съставите на националните отбори.

В стил рекърв под 15 г. Бусе Паша спечели сребърен медал, Ангел Николов при младежи и Цветелина Георгиева при кадетки са седми на финалите.

Цвета Досева в стил компаунд тества новия си лък, регистрира отличен резултат на квалификациите и на финала завоюва златния медал.

С това състезание разградските стрелци закриха спортния календар на федерацията и прибавиха към богатия актив от успехи през годината още два медала.

А тя бе една от най-успешните през последните години: 14 златни медала, 5 сребърни и 7 бронзови. Всички отборни титли при групите под 18 г., кадети, под 15 и под 12 години са притежание на клуба. Подобрени са 7 национални рекорда.

Като национален принос за първа година имаме и много добри успехи: Ангел Николов е шести на европейска младежка купа в Словения, а в смесените отбори на ЕМК в София със Рая Иванова от София подобриха националния рекорд и спечелиха златото, като отстраниха Германия и Италия. На световното първенство в Канада е 57-ми.

Цвета Досева в компаунд е осма на европейската купа за девойки в София, а при смесените отбори с Поли Бояджиева от София е с бронзов медал и подобрен рекорд.

Благодарим на родители, треньори, на нашите спортисти за тяхната всеотдайност и всички, които бяха съпричастни с нашите успехи през периода, както и на „Фарма –Тийм БГ“, които за поредна година ни подкрепят в нашата дейност.

Благодарим и на ръководството на Община Разград, което оказва подкрепа на спорта, за да се множат успехите ни и прославяме нашия град.

Спортен клуб по стрелба с лък „Антибиотик“ ще закрие годината с Коледен турнир на 20.12.2025 г.

Красимир ДЯКОВ

Views: 66