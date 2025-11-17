Археолози откриха огромен потънал град

Международен екип от археолози разкри следи от огромен средновековен град, потънал под водите на езерото Исък-Кул в Киргизстан.

Откритие, което мнозина вече наричат „Азиатската Атлантида“. По всичко личи, че някога това е бил процъфтяващ търговски център по Пътя на коприната, изчезнал внезапно след катастрофално природно бедствие през XV век, пише Daily Mail.

Спускайки се на дълбочина, изследователите попадат на руини от:

Мюсюлмански молитвени домове

Стари училища и обществени бани

Масивни каменни стени и жилищни постройки

Вероятна мелница и търговски комплекси

Според ръководителя на експедицията Колченко тези структури недвусмислено показват, че става дума за развит град с впечатляваща инфраструктура.

Трагедия, сравнима с Помпей

Откритите свидетелства разкриват жестоката истина – градът е бил унищожен мигновено от огромно природно бедствие. Учени смятат, че нивото на водите на Исък-Кул се е повишило рязко – вероятно след земетресение, свлачище или масивна наводнителна вълна.

„Това е трагедия, съпоставима по мащаб с тази в Помпей“, заявяват експертите.

Селището е било ключова точка на Пътя на коприната – стратегическата древна артерия, свързваща Азия и Европа. След унищожаването му районът е бил изоставен, а по-късно обитаван от номадски племена, което обяснява липсата на големи съвременни градове около езерото.

Археолозите планират подробна подводна карта на цялата зона, а местните власти вече обмислят създаване на уникален подводен музей, който може да се превърне в нова археологическа сензация за региона.

