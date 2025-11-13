Хърцойска женска носия – дар за музея от майсторката везбарка Детелина Дачева

Майсторката везбарка и с второ майсторско свидетелство за изработване на национални костюми Детелина Дачева подари на Регионалния исторически музей женска празнична хърцойска носия.

„В един от разговорите с директорката Таня Тодорова разбрах, че във фондовете на музея няма хърцойска носия. Обещах си да открия или събера такава носия. Дълго търсих и накрая я открих – носията е 100-годишна. Най любопитното, е че бе съхранявана в една ракла, от едно семейство. От техни разкази разбрах, че те са събирали отделните ѝ части от различни места, даже и от преселници от Лудогорието“, разказва Детелина Дачева.

И допълни: „Дарявам я от сърце. Нека бъде дар от нашето семейство Детелина и Юрий Дачеви, за да бъде съхранена за идващите след нас, а и в знак на признателност за вече повече от двегодишното ни ползотворно сътрудничество с музея в родния ми Разград.“

„От нашият приятел Детелина Дачева получаваме едно от най-стойностните дарения в последните години. Благодарим! Сигурно не е случайно, че точно през ноември – в месеца на будителството, тя прави този жест към музея. Още по време на откриването на нейната втора авторска изложба казах, че не е задължително будителят да е човек на интелектуалния труд. Задължително е обаче да води към просветление другите. За нас – хората в музея, тя е нашият съвременен будител. Нейният жест сега съдържа в себе си миналото, настоящето и бъдещето. Защото той е принос в съхранението на регионалната и национална памет“, каза при приемането на дарението днес директорката на музея Таня Тодорова.

Майсторката везбарка получи свидетелството за дарение в присъствието на уредника в отдел „Най-нова история” Нено Якимов.

Детелина Дачева определя себе си като икономист по образование, везбар по призвание и българка родолюбец. Занимава с везба 15 години, а от 10 – с възстановка и изработка на национални костюми. Възприема се като създател, защото възстановява над 100-годишни носии, които ги няма вече даже и в музеите, но чрез тях тя присъства в живота на много българи в 13 държави от целия свят – сред тях Германия, Канада, Испания, Португалия, Италия…

Плод на вече двегодишното сътрудничеството на Регионалния исторически музей и майсторката везбарка Детелина Дачева са двете нейни изложби на народни носии в Етнографския музей. А през септември тази година тя имаше и специалното участие във XXXII Фестивал на българската слива в Орешак. В един от на-големите салони на Националното изложение на художествените занаяти и изкуствата в китното балканско село с 35 информационни табла и още толкова предмети от фонда на ва Разградския музей бе подредена и открита изложбата „Магията на капанците“ – разказ за една от най-старите и колоритни етнографски групи в България. Свой кът „Капанско семейство“ в залата имаше и Детелина Дачева с изработени от нея детска, женска и мъжка носия.

