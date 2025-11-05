Носталгия или…

42-годишният Иван Колев шашна с необичайното си облекло работещите в Западната промишлена зона на Разград, слизайки от огромния си ТИР за разтоварване в складовете на зоната.

Нашенецът, въпреки отминалите близо 36 години от краха на комунизма и настъпилите демократични промени у нас и 27 години от смъртта на Генералния секретар на БКП и председател на Държавния съвет на НРБ др. Тодор Живков, се бе изтупал с фрапантна тениска с лика на Първия. До снимката на Тато е и герббът на Народна република България, който беше актуален до 31.07. 1997 г., когато страната ни прие нов герб на Демократична България.

Най-показателен за всичко случило се в страната, непосредствено след настъпилата демокрация е надписът под лика на Тодор Живков: „Времето е ваше, но всичко друго е наше“.

Иван Колев си поръчал тениската от моделиер и с появата си с нея на различни места често ставал повод за носталгични спомени и коментари за едно отминало славно за едни и не толкова славно за други време.

Шенол АХМЕДОВ

