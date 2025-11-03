Продължават ремонти на улици и тротоари в Разград – днес на ул. „Дунав“ и на ул. „Юмрукчал“

Продължават текущите ремонти на улици и тротоари в Разград, съобщиха от местната администрация.

Днес бе асфалтиран тротоарът от северната страна на ул. „Дунав“. Започна и подготовката за ремонт на тротоара на ул. „Юмрукчал“. Ремонтираният участък от тротоара на ул. „Дунав“ е с площ 1769 кв.м. Площта за ремонт на тротоара на „Юмрукчал“ е 1160 кв.м – започва от кръстовището с ул. „Ивайло“ и продължава до кръстовището с ул. „Борис Йончев“, като се ремонтират тротоарите от двете страни на уличното платно.

Кметът Добрин Добрев извърши днес оглед на ремонта на тротоара на „Юмрукчал“. Посети още два от обектите в жк „Орел“, които ще се ремонтират – спортната площадка до пазара и общинската сграда, в която се помещава и пенсионерският клуб. Добрин Добрев съобщи, че след няколко месеца ще се извършат още дейности за подобряване на инфраструктурата в „Орел“ – в западната част на квартала ще се изгради ново алейно осветление.

/e-Razgrad/

Views: 9