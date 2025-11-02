Ветеринарни специалисти от 14 области на страната участваха в обучителния семинар, организиран от „Фарма тийм“

За 13-а поредна година докторите Никола Досев и Димитрина Петрова, собственици на фирма „Фарма тийм БГ“ ЕООД, организираха обучителен семинар в Разград.

Форумът, на който бяха представени научни решения за лечение на едри преживни животни и новостите във ветеринарната медицина, събра над 120 ветеринарни лекари, управители и собственици на кравеферми от 14 области в страна. Те полагат грижи за около 70 000 крави, което е една трета от поголовието у нас.

Д-р Никола Досев приветства гостите и благодари, че са приели поканата да бъдат в столицата на Лудогорието. Увеличаването на броя на участниците в семинарите, той приема като оценка за качеството им и ползата от тях. И припомни, че от регионални семинарите са се превърнали в национални, като всяка година преминават при все по-голям интерес и активност. Д-р Досев акцентира, че идеята на тези обучителни семинари е не само да се дава актуална информация за нови продукти и съвременни ветеринарномедицински препарати в храненето, но и да бъдат използвани в практиката. Както и фирма „Фарма тийм БГ“ да бъде полезна на ветеринарните специалисти с предлаганите от нея над 30 нови продукта на пазара.

Форумът започна с представяне на най-новата ваксина на „Zoetis” за микоплазма бовис – вид кашлица при телетата. След това френска и немска фирми представиха новости при храненето на преживни животни. Специално място бе отделено и на модерните мобилни видеозони и ехографи, използвани при продуктивни животни.

Д-р Никола Досев и д-р Димитрина Петрова издадоха в аванс, че за догодина подготвят още по-смела и иновативна идея – основната тема тогава да бъде ембриотрансферът при кравите – метод, който позволява една крава да износва до осем телета.

Сред почетните гости на семинара бяха учителите на много от ветеринарните специалисти в залата – проф. Михни Люцканов, проф. д.н. Валентина Урумова и проф. Михаил Паскалев.

/e-Razgrad/

