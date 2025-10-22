13 докладни записки обсъдиха общинските съветници на заседания на постоянните комисии към Общинския съвет

Шест от постоянните комисии на Общинския съвет в Разград заседаваха в подготовка на заседанието на местния парламент на 28 октомври.

Сред предложенията за обсъждане на сесия е изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане – общинска собственост за 2025 г. с 9 имота.

Две от докладните записки са свързани с дейности в общинските гори. В едната се предлага за одобрение годишният план за ползване на дървесина на „Разградлес“ за 2026 г. Прогнозното количество дървесина за ползване от общинското предприятие е в размер 34 238 куб.м. лежаща маса, което количество се предвижда да бъде предоставено за продажба по ценоразпис чрез добив и продажба на добита дървесина от склад.

Втората докладна, свързана с общинския горски фонд, е за утвърждаване на ценоразпис за продажба на дървесина за физически и юридически лица. Стойностите се съобразени с промените в пазарните цени. Измененията са и в двете посоки – намаление и повишение, водят до закръгляне на стойностите, но няма драстични промени – обясниха зам.-кметът Полина Иванова и директорът на „Разградлес“ Свилен Йорданов. Те дадоха няколко конкретни примера от приложения подробен ценоразпис. Технологичната дървесина – цер, габър, и други твърди широколистни, доставена до адрес на клиента, от 108 лв. на пространствен метър от 108 става 111,48 лв., трупите – дъб и други твърди широколистни за кубически метър от 216 стават 217,10 лв. Подобни са разликите и в останалите видове е асортименти дървесина.

Три докладни за продажба на имоти – частна общинска собственост на собствениците на законно построените в тях сгради включва дневният ред на предстоящата сесия. И трите имота са в бизнес зона „Перистър“. Имотът, в който се намира строителният хипермаркет на „Гами“ЕООД, е с пазарна цена 51 053 лв., имотът, в който е цехът за ПВЦ на „Ноа Пласт“ ООД – Цар Калоян, е с пазарна цена 69 538 лв., а имотът, в който е сервизът за леки и товарни автомобили и външна автомивка на „Юли транс“ ЕООД, е на пазарна стойност 37 973 лв.

Също две са и докладните от бюджетната сфера. Едната е за приемане на актуализирана бюджетна прогноза за периода 2025-2028 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Разград. Това е първата докладна записка изцяло в евро. Другата докладна е за извършени корекции по бюджета на Община Разград за третото тримесечие на 2025 г.

Последната докладна в дневния ред е разрешение на обект за изготвяне на проект за подробен устройствен план на имот в Стражец, в който „МАТ“ ООД предвижда да реализира проект по Националния план за възстановяване и устойчивост, свързан с т.нар. батерии – контейнери за съхранение на енергия. С докладната записка се дава разрешение за изграждане на трасе на електропровод към обект за съхранение на електрическа енергия с номинална мощност 10MW, трасето е с обща дължина 895,90 м., от които 893,80 м. подземно, а останалото – въздушно и общ сервитут – 3 583,60 кв.м.

Заседанието на Общинския съвет е насрочено за 13,30 ч. на 28 октомври. Може да се гледа онлайн по КИС-13 и на сайта и Фейсбук страницата на Община Разград.

