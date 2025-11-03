13-годишен откраднал два велосипеда от двор в Исперих, а после – след взлом – и 2000 лева от къщата

Сигнал за домова кражба е получен около 15.20 часа на 31 октомври в Исперих, съобщиха от полицията.

43-годишен мъж съобщил, че между 07.00 и 12.30 часа на 31 октомври крадец е проникнал в двора на къщата му през незаключена врата и е задигнал два велосипеда. След това с твърд предмет е счупил катинара на входната врата и от стая е отмъкнал 2000 лв, оставени под възглавница. В хода на предприетите незабавни оперативно-издирвателни действия е установено, че съпричастен към деянието е малолетен, криминално проявен и известен на инспектор Детска педагогическа стая 13-годишен тийнейджър от Исперих. Велосипедите „Турег“ и „Вортекс“ са върнати на собственика. Работата по случая продължава.

/e-Razgrad/

