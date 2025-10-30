Зам.-кметът Хабибе Расим участва във Втората национална конференция на Българската асоциация за паркиране и устойчива градска мобилност

Зам.-кметът на Община Разград с ресор „Строителство и устройство на територията“ Хабибе Расим участва във Втората национална конференция на Българската асоциация за паркиране и устойчива градска мобилност (БАПУГМ), съобщиха от местната администрация.

Форумът, на който се обсъждаха предизвикателствата и възможностите в сферата на градската мобилност, се проведе в Казанлък, в него участваха представители над 30 общини от цялата страна, експерти в областта на градската мобилност, представители на финансови институции и бизнеса. Акцент в презентациите и дискусиите бяха иновациите и публично-частните партньорства като двигател за промяна в градската среда.

В началото на събитието бе прочетен поздравителен адрес от председателя на Комисията по транспорт и съобщения в Народното събрание Кирил Добрев. Поздравление от страна на Националното сдружение на общините отправи и Благой Станчев, а чрез видеовръзка подкрепа заяви президентът на Европейската паркинг асоциация Тео Тхуис.

Сред темите, които се коментираха в панелните дискусии, бяха тенденции и предизвикателства при паркирането в България и Европа, интелигентни решения за управление на паркирането, зелени политики и иновации за по-чисти и устойчиви градове, предизвикателства и възможности пред електромобилите и индивидуалните електрически превозни средства. Акцент бе и контролът на движението чрез общински системи за видеонаблюдение, както и ролята на местната власт и бизнеса за изграждане на устойчива транспортна екосистема.

Конференцията завърши с обща дискусия за предизвикателствата и предложенията пред сектора, като целта на организаторите бе да се задълбочи сътрудничеството между общини и бизнес и идеите да се превърнат в реални решения. Сред темите бе и регулирането на движението на електрическите тротинетки, дейността на подземни и надземни паркинги, електрическите автомобили, паркиране, дигитализация и други.

Освен зам.-кметът Хабибе Расим в конференцията участва и Мирослав Иванов – старши инспектор в Звено „Ред и сигурност“ в Община Разград.

/e-Razgrad/

