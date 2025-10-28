Общинският футболен турнир от Ученическите игри ще е в базата „Гнездо на орли“

Променя се мястото на провеждане на Общинския кръг от турнира по футбол от „Ученически игри 2025/2026 г.“ , съобщиха от местната администрация.

Вместо на терена ПГССХВТ“Ангел Кънчев“, който след дъждовете през последните дни не е в подходящо за провеждане на подобен турнир състояние, мачовете ще се играят на клубната база на „Лудогорец“ „Гнездо на орли“.

Междуучилищните състезания по осем вида спорт се организират от Община Разград и УСШ „Руси Бухтев“.

Заявки за участие във футболния турнир са подали 16 отбора в три възрастови групи, момчета, момичета и юноши. Срещите ще се играят едновременно на два футболни терена в 2 части от по 20 минути при по-големите и 2 по 15 минути при по-малките.

С изключение на шахмата останалите състезания са в следните възрастови групи: V – VII клас момичета и момчета, VIII – X клас девойки и юноши, XI – XII клас девойки и юноши.

Следващият общински турнир е по хандбал на 6 ноември на спортната площадка на НПТГ „Шандор Петьофи“.

На 19 и 20 ноември в спортна зала „Лудогорец“ ще е турнирът по тенис на маса.

Пак там, но на 3 и 4 декември ще е турнирът по шахмат, в който ще има не три, а четири възрастови групи – ще има състезание за момичета и момчета от 1 до 4 клас.

На 17 и 18 декември ще е турнирът по бадминтон в спортна зала „Лудогорец“.

На 13-15 януари 2026 г. е състезанието по баскетбол, отново в спортна зала „Лудогорец“.

Спортна зала „Лудогорец“ ще е домакин и на турнира по волейбол, който е насрочен за 27-30 януари.

Последното състезание е по лека атлетика. То е насрочено за 18-20 март, като мястото на провеждането му подлежи на допълнително уточняване.

Графикът може да претърпи промени при възникнали наложителни причини, програмите за всяко от състезанията се уточняват на техническите конференции, предшестващи турнирите. За повече информации учителите по физическо възпитание могат да се обръщат към Златина Георгиева – младши експерт спорт в Община Разград, z.georgieva@razgrad.bg.

