Бойко Борисов в Разград: Аз нямам страх нито от Радев, нито от Пеевски, но от задаващата се война изпитвам животински страх!

Аз нямам страх нито от Радев, нито от Пеевски, нито от който и да е криминален, но от задаващата се война изпитвам животински страх.

Това каза в Разград председателят на ГЕРБ Бойко Борисов. Той подчертава, че международната ситуация е изключително опасна и има голяма опасност от война. „Ако този месец не се стигне до деескалация между Щатите и Русия, войната ще ни почука на вратата . Истински се надявам тези възрастни хора да се разбират и човечеството да не бъде поставено пред риск“, каза Борисов, цитиран от БТА.

Относно ситуацията с наложените от САЩ санкции върху „Лукойл“ лидерът на ГЕРБ заяви, че те обхващат платежната система, а не самата рафинерия. Той изразява надежда на правителството бързо да разясни това на партньорите и да се намери решение. По думите на Бойко Борисов проблемът ще бъде при разплащането на бензиностанциите.

По въпроса се свързва с бюджета за необходимата година Бойко Борисов отговори, че във всички случаи идват ще са по-големи. За пенсионерите ще има над милиард лева повече, а за работни заплати се очаква над 1,2 милиарда лева повече. По думите на Борисов данъците няма да се промени. „С огромни усилия се работи за три процента дефицит, за да не ги удари първият бюджет в евро“, каза Борисов.

За таксата за водомер лидерът на ГЕРБ каза, че Министерството на регионалното развитие и благоустройството не е казало добре какво имат и по думите му, след като не са казали добре, би трябвало да сте изтеглили закона. „Защитната вода както в България, така и в световен проблем става все по-ценен продукт, който, за съжаление, българите са научени през вековете да разхищават. С питейна вода се поливат градини, пълни се басейни, душовете работят по половин час, докато това в Европа отдавна е променено“, каза Борисов. Той даде предложение да се използват широки маси, за да могат хората да се убедят в това.

Бойко Борисов бе в Разград за участие в регионалната академия Младежи – ГЕРБ. Темите на форума са европейската връзка между България и Румъния, земеделието в Североизточна България и ролята на спорта в развитието на младите хора. Освен Борисов, в академията участваха министърът на финансите Теменужка Петкова, бившият евродепутат Асим Адемов – съветник на министър-председателя, Петър Младенов – зам.-министър на младежта и спорта и Георги Наков – народен представител в парламента на Румъния.

Снимка: ГЕРБ – Разград

