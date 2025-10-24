Шефът на Националната пациентска организация е арестуван, тя се разграничи от него

Председателят на Националната пациентска организация е бил арестуван, съобщи Би Ти Ви, защото заедно с актьор, гръцки модел и бивш военнослужещ от Френския чуждестранен легион били вързали и държали против волята му 20-годишен мъж в продължение на часове.

Арестът на четиримата е извършен в събота в блок в столичния кв. „Дианабад“.

По информация на Би Ти Ви до арестите се стигнало, след като преди около месец мъжът подал сигнал, в който посочва, че на същия адрес е бил държан по принуда и заплашван с пистолет от същите четирима мъже, принуждавайки го да употреби коктейл от наркотици. Той успял да се отвърже и да избяга, скачайки от терасата на петия на четвъртия етаж.

Днес от пациентската организация се разгриничиха в позиция до медиите от Хасърджиев, който по думите им „системно пренебрегваше лични проблеми и отказваше да потърси професионална помощ“, което е довело до сериозни последствия за организацията.

