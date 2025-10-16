Вестник „Кубратски зов“ възкръсва след 28 години

След близо три десетилетия прекъсване, общинският вестник „Кубратски зов“ отново ще бъде в ръцете на своите читатели, съобщиха от пресцентъра на местната администрация.

Първият обновен брой излиза утре, 17 октомври 2025 г., ще бъде с обем от 8 страници и ще струва 1 лев.

В ъзраждането на изданието става с подкрепата на Община Кубрат и на кмета Алкин Неби, който споделя идеята за силна и жива местна журналистика – близо до хората и ежедневието им. А историята на местната журналистика е неразривно свързана с „Кубратски зов“ – вестник, който дълги години събираше новини, мнения и човешки истории от града и селата в региона. Първият му главен редактор и единствен щатен служител е Ицко Ицков от Разград. До него – редакционна колегия с председател Янко Великов, зам.-главен редактор Иван Иванов и членове: Васил Йорданов, Мурад Ферадов, Веселин Ненков, Димитър Йовчев и Георги Бонев.

Сред редовните сътрудници личат имената на хора, оставили следа в културния и обществен живот на Кубрат – Стоян Ненов (Чано), Мария Томова, Иван Петров, Мария Калчева, Величко Величков, Елина Сборчикова, Светломир Киров и много други.

Новият „Кубратски зов“ идва с обновена визия, но със същия дух – да отразява живота в общината, да дава място за мнение и да показва постиженията на местната общност. Екипът включва журналисти от в. „Бряг“ – Русе: главният редактор Маргарита Трифонова и Марий Пейчев – бивш журалист и в някогашноте разградски вестници „Възход“ и „Гледища“, фоторепортера Радослав Стойков, както местни автори и сътрудници. Повече за историята на „Кубратски зов“ и местния печат ще може да прочетете на страниците на вестника.

Ще може да бъде купен от вестникарския павилион в центъра на Кубрат, ще бъде разпространяван и по населените места на общината.

