Червен код за обилни валежи и в Разградско

Червен предупредителен код за значителни валежи издаде за днес, 7 октомври, Националният институт по метеорология и хидрология за 8 области в Източна и Североизточна България.

Предупреждението важи за областите Шумен, Търговище, Разград, Силистра, Добрич, Варна, Бургас и Ямбол.

По тази причина областният управител Владимир димитров отправи предупреждение към граждани и шофьори за значителни валежи в Лудогорието. Според прогнозата на метеоролозите Валежите ще бъдат продължителни с количества над 65 л/кв. м 24 часа. Предупреждава се населението на област да бъдат взети мерки за предпазване и действане според съветите на компетентните власти.

Съществува възможност за сериозни затруднения в транспорта. Има опасност при шофирането заради намалена видимост и аквапланинг.

Много вероятни са прекъсвания в електроснабдяването, комуникациите и водопреносната мрежа.

Част от населените места, през които преминават речни дерета, са застрашени от наводнения, което е риск за живота и здравето на хората.

/e-Razgrad/

Views: 0