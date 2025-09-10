Викове и освирквания в ЕП белязаха речта на Урсула фон дер Лайен

Викове в Европейския парламент белязаха речта на Урсула фон дер Лайен. На няколко пъти залата, освен в аплодисменти, избухваше в освирквания и крясъци.

На няколко пъти Фон дер Лайен им обърна внимание, като каза: „Слушайте ме, особено вие, които викате“.

Едно от изказванията беше предупреждението на председателя на ЕК, че „нашата демокрация е под атака“, по-специално заради „нарастването на манипулацията на информацията и дезинформацията“.

„Това не само подкопава доверието в истината, но и в самата демокрация. Ето защо спешно се нуждаем от Европейския щит на демокрацията. Нуждаем се от по-голям капацитет за наблюдение и откриване на манипулация на информацията и дезинформация. Затова ще създадем нов Европейски център за демократична устойчивост. Това ще обедини целия експертен опит и капацитет в държавите членки и съседните страни“, добави тя.

Нейното съобщение накара някои членове на Европейския парламент да се подиграват, на което тя отговори:

„Очевидно се страхувате от този нов център, добавяйки: „Европейската преса ще остане свободна, независимо от вашите крясъци.“

„Знам, че виковете са се превърнали в обичай, но нека първо изслушаме дискусията и след това ще имаме време да говорим“, призова пък председателят на ЕП Роберта Мецола.

Малко след това евродепутатът Шнайдер получи последно предупреждение от Мецола, която я заплаши, че ако извика още веднъж, ще бъде изгодена от залага.

