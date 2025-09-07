Втора отсечка за измерване на средна скорост близо до Разград

Нова отсечка близо до Разград беше сертифицирана за измерване на средна скорост от ТОЛ системата.

Видеокамерите ще засичат автомобилите за разстояние от 21 километра и 300 метра между пътните възли Белокопитово и Каспичан на магистрала „Хемус“. Това е втората сертифицирана отсечка в района. Засичане на средна скорост вече се прави по пътя Разград-Варна между ТОЛ рамката след село Струйно и 7-ми километър преди Шумен.

Сертифицирането на отсечки да продължи и през следващите седмици. Прилагането на правилата за измерване на средна скорост от ТОЛ камерите започна на 6 септември. Засега има 22 отсечки, които обхващат участъци от автомагистрали и ключови трасета с висока концентрация на пътнотранспортни произшествия.

/e-Razgrad/

