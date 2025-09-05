Първа копка на основния ремонт на част от спортната площадка в ОУ „Васил Левски“

На символичния старт на основния ремонт на част от спортната площадка на ОУ „Васил Левски“ кметът на Разград Добрин Добрев

изрази радостта си, че ще бъде обновено едно от най-използваните в града спортни съоръжения и увери, че местната управа е готова винаги да откликва на призиви за подкрепа за проекти и инициативи в името на децата. Това съобщиха от местната администрация.

Проектът се реализира по програма на Министерство на образованието и науката за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024 – 2027 г. Финансирането от министерството е в размер на 84 000 лв., а от Община Разград – 50 000 лв.

Теренът да бъде покрит със специализирана каучукова настилка, ще бъдат възстановени и обособени три сектора: за дълъг и висок скок, както и за тласкане на гюле. Лекоатлетическата писта също ще бъде изцяло обновена със ситен червен шамот, подходящ за бягане. Новата площадка ще може да се използва активно и за подготовката на танцови и мажоретни групи, йога занимания, спортни празници в училището, а и на общинско и областно ниво.

Ремонът ще обхване близо 900 кв.м – почти 1/3 от целия спортен комплекс. Усилията на училищното ръководство в бъдеще ще бъдат насочени в обновяване на целия комплекс за отлични условия за спорт и развиване на талантите на над 650 ученици в училището, обяви директорът на училището Нели Стоянова. Тя благодари на Община Разград за подкрепата в усилията да се създаде най-добрата възможна среда за развитие на подрастващите.След което плисна менче с вода символичен старт на ремонта. Срокът за изпълнение е 50 календарни дни.

