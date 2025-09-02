Бус отнесе моторист на кръстовището за Исперих, в кома е

Сигнал за пътно-транспортно произшествие е получен на тел.112 около 12.30 часа на 1 септември.

Микробус „Мерцедес Вито“, шофиран от 40-годишен водач от Разград, движейки се в посока от Ясеновец към Разград , не изчаква на знак „Стоп“ и удря пътуващ по главния път в посока от Русе към Варна мотоциклет „БМВ“. При удара тежко е пострадал 49-годишният моторист от Две могили, Русенско. Транспортиран е в болницата, където е установено, че е със счупени 6 ребра и ключица в ляво и пневмоторакс. Провежда оперативно лечение, мъжът е с опасност за живота.

Водачът на микробуса не е пострадал, пробите му за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни. Образувано е досъдебно производство.

/e-Razgrad/

