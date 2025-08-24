Пияни с мотофреза и кола

Мотофреза с бензинов двигател е спряна около 21.30 часа на 22 август в заветското село Брестовене, съобщиха от полицията. В хода на полицейската проверка е установено, че криминално проявеният 46-годишен водач управлява превозното средство след употреба на алкохол. Пробата му с дрегер отчела 1,75 промила. Взета е кръв за химичен анализ.

Автомобил „VW Up“ е спрян в хода на провеждаща се полицейска операция по пътя Разград-Русе. Около 10.45 часа на 22 август е установено, че 26-годишният водач от Търговище шофира под въздействието на алкохол. Пробата му с дрегер отчела 1,55 промила в издишания въздух. И двамата са даликръв за химичен анализ, задържани са, водят се бързи производства.

/e-Razgrad/

