Започна подготовката на честването на 80 години баскетбол в Разград

С работни срещи между представители на Баскетболен клуб „Лудогорец“ и Община Разград започна подготовката на събитията за отбелязване на 80 години организиран баскетбол в Разград, съобщиха от местната администрация.

Предвижда се основното събитие да се проведе на 13 септември. В демонстративен мач в спортна зала „Абритус“ ще участват ветерани и настоящи състезатели, а във фоайето ще бъде подредена изложба с архивни снимки от историята на баскетбола в Разград. За участниците в празника са предвидени юбилейни фланелки и плакети, осигурени от Община Разград.

Организаторите канят всички, свързани с историята на разградския баскетбол, да се включат в честванията. Те трябва да потвърдят присъствие до 20 август на тел. +359 893 677 775.

Подробна програма ще бъде обявена допълнително.

/e-Razgrad/

