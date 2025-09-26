12 нови обитатели в зоокъта

12 нови обитатели има от няколко дни разградският зоокът, съобщиха от местната администрация. Как се адаптират в новата си среда водоплаващите птици провери днес ресорният зам.-кметът Зорница Евгениева.

Дузината птици са в едно от най-новите места в зоокъта – имат малко езеро, възможности за разходка и летене, закрити помещения.

Птиците са двойки от шест вида:– мандаринки, каролинки, клопач, зимно бърне, жълтоклюно бърне и фиш. Купени от зоопарка за екзотични водоплаващи птици „Птичи рай“ в Сливен.

С новодомците разнообразието от представители на фауната в разградския зоокът става още по-голямо – броят на обитателите му е над 100 от различни видове.

/e-Razgrad/

