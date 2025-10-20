12 медала и нов национален рекорд за разградските колоездачи

Отлично се представиха състезателите на разградския клуб по колоездене „Спринт“ на Държавното първенство на писта в Пловдив през уикенда.

Отборът спечели 12 медала: 7 златни, 2 сребърни и 3 бронзови медала, както и нов национален рекорд на 200 м летящ старт.

17-годишният Георги Радославов спечели всички пет дисциплини, в които участва при юношите: спринт; 1000 м; 3000 м; елиминация; кейрин. С тези резултати талантът спечели и Купа България в направление „Спринт“, а в направление „Издръжливост“ се класира втори.

Павел Николов направи изключително каране и подобри националния рекорд на 200 м летящ старт с време 10.208 сек., което го класира на първо място в квалификацията.

В един от най-оспорваните финали в последните години, Павел отстъпи след фотофиниш на Ноа Мандоу – ново име в българското колоездене, колежански шампион на САЩ, трениращ и живеещ в Америка. Само няколко сантиметра не достигнаха на Павел за златото. Освен това той се класира трети в дисциплините кейрин и 1000 м от място.

Мирослав Минчев спечели златен медал на 1000 м от място, остана втори в кейрин и трети в спринта. Заедно с Павел Николов и Мирослав Денев, Минчев триумфира в отборния спринт с време 46.855 сек. – нов клубен рекорд и най-силното постижение досега на отбора, изцяло съставен от състезатели на „Спринт“ – Разград.

В първенството участие взеха още Тодор Кожухаров и Драгомир Николов, които се представиха чудесно в дисциплините, в които стартираха, и допринесоха за отличното цялостно представяне на клуба.

