12-годишен подкара незаключена кола, обърна я по таван, а връстникът му, който се возел с него, стигна до болница

Две малолетни момчета са установени като извършители на кражба на автомобил, съобщиха от полицията.

Сигналът за изчезналото „Ауди 80“ е подаден в Кубрат около 06.30 часа на 5 август от 67-годишния собственик от Завет. Мъжът оставил контактния ключ в колата, паркирана пред дома му. В хода на предприетите оперативно-издирвателни действия автомобилът е открит в землището на Завет в посока село Сушево, катастрофирал, обърнат по таван в крайпътна нива, с поражения по купето и шасито. Установен е извършителят на противозаконното отнемане – 12-годишен, малолетен и заведен на отчет при инспектор Детска педагогическа стая, който е без наранявания. С него в колата се возел друг малолетен, на 12 години, който е прегледан с отоци, охлузвания и кръвонасядания по дясната ръка. По случая се води досъдебно производство.

/e-Razgrad/

Views: 76