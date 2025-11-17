11 медала за разградски ориентировачи, от тях четири златни

Ориентировачите от Ученическата спортна школа „Руси Бухтев“ в Разград се представиха отлично в състезанията, проведени в гористите терени около Търговище, съобщиха от ръководстовто на школата.
Това бе един от последните за сезона стартове, с насоченост към отбори на ученически спортви школи и клубове. Включиха се състезатели от Русе, Варна,Търново, Търговище и Разрад.
Отборът от Разград се представи с15 състезатели във възрастови групи от 10 до 18 години. Те завоюваха общо 11 призови места.
Златни медали за Вяра Тодорова и Пано Панов при момичета и момчета до 12 г., София Папазова – жени 14 г. и Михаела Гергова- жени 16 г.
Втори места за Ванина Видинова и Йоан Имперов при момичета и момчета до 10 г. и Тома Видинов при мъже 18 г.
Бронзови медали за Дорук Халилов и Миа Славова при 10-годишните, Христеа Петрова – жени 14 г. и Ванина Видинова при жени 12 г.
