11 медала за разградски ориентировачи, от тях четири златни

Ориентировачите от Ученическата спортна школа „Руси Бухтев“ в Разград се представиха отлично в състезанията, проведени в гористите терени около Търговище, съобщиха от ръководстовто на школата.

Това бе един от последните за сезона стартове, с насоченост към отбори на ученически спортви школи и клубове. Включиха се състезатели от Русе, Варна,Търново, Търговище и Разрад.

Отборът от Разград се представи с15 състезатели във възрастови групи от 10 до 18 години. Те завоюваха общо 11 призови места.

Златни медали за Вяра Тодорова и Пано Панов при момичета и момчета до 12 г., София Папазова – жени 14 г. и Михаела Гергова- жени 16 г.

Втори места за Ванина Видинова и Йоан Имперов при момичета и момчета до 10 г. и Тома Видинов при мъже 18 г.

Бронзови медали за Дорук Халилов и Миа Славова при 10-годишните, Христеа Петрова – жени 14 г. и Ванина Видинова при жени 12 г.

