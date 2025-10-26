102 състезатели от пет държави на Международния турнир по борба „Лютфи Ахмедов”

102 състезатели от 21 клуба от 5 държави участват в XXVIII издание на Международния турнир по борба „Лютфи Ахмедов”, който се организира от едноименния спортен клуб със съдействието на Община Разград.

На официалното откриване на състезанието експертът по спорт в Община Разград Златина Георгиева приветства участниците и от името на кмета Добрин Добрев поздрави организаторите за перфектната организация.

Двама изтъкнати деятели на спорта от региона получиха от Българската федерация по борба и от СКБ „Лютфи Ахмедов” почетни плакети за кръглите годишнини, които навършват през тази година. Изпълнителният директор на разградския клуб Ремзи Осман поздрави Али Салиев – заслужил треньор и дългогодишен изпълнителен директор на СКБ „Лютфи Ахмедов” за 80-годишнината му и Мехмед Селманов – сребърен медалист от Европейското първенство в Бурса през 1977 г. за 70-годишнината му.

Почетни плакети бяха връчени и на треньорите на петте чуждестранни клубове, чиито състезатели участват в турнира – Молдова, Турция, Германия и два отбора от Северна Македония.

Схватките се играят на два тепиха в спортна зала „Абритус”.

