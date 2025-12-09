10 участници в конкурса „Коледна приказка в Разград“

10 заявки за участие във второто издание на конкурса за коледна украса „Коледна приказка в Разград“ са получени в Община Разград в предварително обявения срок, съобщиха от местната администрация.

Тази година се включват както индивидуални участници с украсата на фасадите на домовете си, така и учебни заведения, социални услуги и кметства от общината.

Те ще бъдат оценявани от комисия в три категории: украса за къща, кооперация/блок; бизнес сграда, търговски обект, витрина; обществена сграда/учебно заведение/културен институт.

Всички заедно обаче участват в раздела „Награда на публиката“. Тя се определя с „харесвания“ във Фейсбук. Албумът с участниците в конкурса е публикуван на страницата на Община Разград. Гласуването е активно до 23.59 ч. на 12 декември. Можете да гласувате ето ТУК.

Победителите ще получат тематични коледни награди. Това ще стана на специална церемония от 11.30 ч. на 13 декември на откритата сцена до Градската коледна елха, а при лошо време – във фоайето на Общинския културен център.

Конкурсът „Коледна приказка в Разград“ се организира от Община Разград чрез отдел „Култура, туризъм и международни връзки“. Целта на инициативата е да се поощрят усилията на жителите на общината и институциите да придадат празничен облик на Разград, като поставят коледна украса на своите домове, търговски имоти или на обществени сгради.

/e-Razgrad/

Views: 24