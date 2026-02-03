10 евро на човек ще бъде дарението, наречено садака и фитр, за 2026 година по време на свещения месец Рамазан

Наближава Рамазан – най – свещеният месец за мюсюлманите. Направени са промени, свързани със задължителната благотворителност през този месец.

10 евро на човек ще бъде дарението, наречено садака и фитр за 2026 година , което се прави през месец Рамазан – казаха за сайта Е Razgrad от районното мюфтийство в Разград. Решението е взето след заседание на комисията по „Фетва “ към Главно мюфтийство София, като включва становище по теологичен или правен въпрос, базирайки се на източници на ислямското право.

Садака и фитр са задължителна форма на благотворителност за всеки мюсюлманин , целящи социална справедливост и пречистване на имуществото. Крайният срок на дарението е преди началото на празничната байрамска молитва , след края на Рамазана , за да могат нуждаещите се да празнуват на Байрама.

Миналата година дарението за социално слаби , болни и сираци , както и вдовици , беше по 15 лв на човек. За заможните мюсюлмани , фирми и бизнесмени нисабът за Зекята става

9 000 евро , като миналата година година беше 15 000 лв. Нисабът за Зекята се плаща от по – имотните мюсюлмани и се равнява на 2.5% от чистата им печалба за предходната година. Имуществото трябва да е над нуждите на притежателя и да е престояло една лунна година.

Стойността на милостинята Фитре и Нисабът за Зекят, които трябва да съблюдават мюсюлманите – български граждани, живеещи или работещи в европейски или други страни, е определена от оторизираните религиозни институции или организации в съответната страна. Това трябва да се спазва дори при даване на Фитре или Зекят в България, независимо дали идва от самите дарители или чрез упълномощено лице.

Свещеният месец Рамазан започва на 19 февруари 2026 година , като през този месец всички мюсюлмани, които имат възможност, даряват нуждаещите се със садака и фитр , както за здраве , така и за опазване на имуществото си. Дарението се прави на хора , които не могат да покриват ежедневните си разходи и потребности , болни , сираци и вдовици , като се следва максимата „Ръка ,която дава, не обеднява“.

