1 112 проверки са извършили горските служители в горите от обхвата на Северноцентрално държавно предприятие – Габрово през месец февруари. Предприятието стопанисва държавните горски територии в областите Габрово, Велико Търново, Русе, Силистра и Разград. Според справките на СЦДП за дейностите по опазване на горските територии, в периода 01-28.02.2026 г. са извършени 296 инспекции на обекти за добив на дървесина, проверени са 150 превозни средства, 539 ловци и 127 други физически лица, извършвали дейности в горите.

Данните за месец февруари затвърждават тенденцията за намаляващ брой на нарушенията в горите, стопанисвани от предприятието. В отчетния период, служителите на предприятието са съставили 18 акта за установяване на административно нарушение (АУАН) във връзка с неспазване на разпоредбите на Закона за горите. Не са констатирани нарушения на Закона за лова и опазване на дивеча. 13 са издадените констативни протоколи за нарушения – 9 с неизвестен извършител и 4 с известен извършител, но без АУАН. Дървесината, станала обект на посегателство през втория месец на годината е в размер на 18 куб. м. Сред задържаните вещи, предмети и средства на нарушения за посочения период фигурират незаконно добити дърва за огрев, 1 МПС, 3 каруци и 2 моторни триони.

Дейностите по опазване на държавните горски територии в обхвата на Северноцентрално държавно предприятие – Габрово ще продължат да се извършват, с цел превенция и недопускане на нарушения.

