Юношите на „Вълци Разград“ надделяха над „Делфин“ Бургас в Елитна група „Изток“

БК „Вълци Разград“ постигна убедителна победа над БК „Делфин“

Бургас с резултат 87:76 в зала „Абритус“ (Разград). Срещата бе част от

1-ви кръг на първенството за юноши до 19 години – Елитна група „Изток“.

Домакините контролираха темпото на мача и демонстрираха добра отборна

игра, борбеност и ефективност в нападение, което им донесе напълно

заслужен успех.

След този двубой БК „Вълци Разград“ заема 4-то място във временното

класиране с актив от 3 победи и 4 загуби, като продължава борбата за

по-предно класиране в елитната надпревара.

