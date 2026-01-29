Юношите на „Вълци Разград“ надделяха над „Делфин“ Бургас в Елитна група „Изток“

БК „Вълци Разград“ постигна убедителна победа над БК „Делфин“
Бургас с резултат 87:76 в зала „Абритус“ (Разград). Срещата бе част от
1-ви кръг на първенството за юноши до 19 години – Елитна група „Изток“.
Домакините контролираха темпото на мача и демонстрираха добра отборна
игра, борбеност и ефективност в нападение, което им донесе напълно
заслужен успех.
След този двубой БК „Вълци Разград“ заема 4-то място във временното
класиране с актив от 3 победи и 4 загуби, като продължава борбата за
по-предно класиране в елитната надпревара.
