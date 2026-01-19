Юношите на БК „Вълци Разград“ с убедителна победа над БК „Делфин“ в Бургас

Юношите до 19 години на БК „Вълци Разград“ записаха категоричен успех с

94:65 срещу БК „Делфин“ в среща от осмия кръг на Елитна група – Изток.

Двубоят се изигра на 18 януари 2026 г. в зала „Бойчо Брънзов“ в Бургас и

премина под диктовката на гостите от Разград.

Още от началните минути „Вълците“ наложиха високо темпо и агресивна

защита, което им позволи да вземат преднина и да контролират развитието

на срещата. Със стабилна игра в нападение и добра организация в защита,

разградчани постепенно увеличаваха разликата, като на полувремето вече

имаха солиден аванс.

През второто полувреме юношите на БК „Вълци Разград“ не допуснаха

отпускане, продължиха да доминират под коша и да реализират с добра

ефективност от средна и далечна дистанция. Въпреки опитите на домакините

от БК „Делфин“ да се върнат в мача, разликата остана непреодолима и

срещата завърши с убедителното 94:65.

След този успех юношите до 19 години на БК „Вълци Разград“ заемат пето

място във временното класиране на Елитна група – Изток, като продължават

борбата си за по-предно позициониране в следващите кръгове на

първенството.

