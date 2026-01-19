Юношите на БК „Вълци Разград“ с убедителна победа над БК „Делфин“ в Бургас

Юношите до 19 години на БК „Вълци Разград“ записаха категоричен успех с
94:65 срещу БК „Делфин“ в среща от осмия кръг на Елитна група – Изток.
Двубоят се изигра на 18 януари 2026 г. в зала „Бойчо Брънзов“ в Бургас и
премина под диктовката на гостите от Разград.
Още от началните минути „Вълците“ наложиха високо темпо и агресивна
защита, което им позволи да вземат преднина и да контролират развитието
на срещата. Със стабилна игра в нападение и добра организация в защита,
разградчани постепенно увеличаваха разликата, като на полувремето вече
имаха солиден аванс.
През второто полувреме юношите на БК „Вълци Разград“ не допуснаха
отпускане, продължиха да доминират под коша и да реализират с добра
ефективност от средна и далечна дистанция. Въпреки опитите на домакините
от БК „Делфин“ да се върнат в мача, разликата остана непреодолима и
срещата завърши с убедителното 94:65.
След този успех юношите до 19 години на БК „Вълци Разград“ заемат пето
място във временното класиране на Елитна група – Изток, като продължават
борбата си за по-предно позициониране в следващите кръгове на
първенството.
