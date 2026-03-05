Юношите на БК „Вълци Разград“ гостуват в гр. Добрич в двубой от Елитна група Изток U19

Юношеският тим до 19 години на БК „Вълци Разград“ предстои да изиграе
поредния си мач от Елитна група Изток U19. Срещата ще се проведе на 6
март 2026 г. от 14:30 часа в гр. Добрич, в зала „Добротица“, където
разградчани ще се изправят срещу състава на БК „Ънстопабъл“.
Двубоят се очаква да бъде оспорван, тъй като и двата отбора преследват
важни цели в шампионата. За Вълци срещата е възможност да затвърдят
представянето си и да продължат развитието си в една от
най-конкурентните младежки надпревари.
Треньорският щаб на разградчани подготвя отбора с акцент върху
дисциплината в защита и бързия преход в нападение. В подобни срещи
решаващи често се оказват концентрацията и изпълнението в ключовите
моменти.
Очакванията са за динамичен и качествен баскетболен сблъсък, който ще
даде поредна възможност на младите състезатели да демонстрират
израстване и характер на терена.
Пресцентър на клуба
Views: 6