Юношите на БК „Вълци Разград“ гостуват в гр. Добрич в двубой от Елитна група Изток U19

e-razgrad 05.03.2026 No Comments

Юношеският тим до 19 години на БК „Вълци Разград“ предстои да изиграе
поредния си мач от Елитна група Изток U19. Срещата ще се проведе на 6
март 2026 г. от 14:30 часа в гр. Добрич, в зала „Добротица“, където
разградчани ще се изправят срещу състава на БК „Ънстопабъл“.

Двубоят се очаква да бъде оспорван, тъй като и двата отбора преследват
важни цели в шампионата. За Вълци срещата е възможност да затвърдят
представянето си и да продължат развитието си в една от
най-конкурентните младежки надпревари.

Треньорският щаб на разградчани подготвя отбора с акцент върху
дисциплината в защита и бързия преход в нападение. В подобни срещи
решаващи често се оказват концентрацията и изпълнението в ключовите
моменти.

Очакванията са за динамичен и качествен баскетболен сблъсък, който ще
даде поредна възможност на младите състезатели да демонстрират
израстване и характер на терена.

Пресцентър на клуба

