„Юбър“ инвестира 200 млн. долара в технологичен център в Турция

Технологичната компания „Юбър“(UBER) ще инвестира 200 милиона долара в Турция, за да създаде технологичен център, съобщи „Си Ен Ен Тюрк“.

С инвестицията в Истанбул компанията ще създаде четвъртия си по големина център за развитие на технологии и програмиране извън САЩ след тези в Бразилия, Индия и Нидерландия.

Информацията за инвестицията беше съобщена официално в присъствието на министъра на индустрията и технологиите Мехмет Фатих Каджър, председателя на Офиса по финанси и инвестиции към Президентството на Република Турция Бурак Даглъоглу и генералния директор на „Юбър“ Дара Хосровшахи.

„Си Ен Ен Тюрк“ отбелязва, че чрез инвестицията Турция набира преднина по пътя към превръщането ѝ в научно-изследователски и иновационен център, а инженерният капацитет и техническите възможности на Турция продължават да привличат вниманието на световните технологични лидери.

Данните сочат, че служителите в този сектор са достигнали 311 хиляди в сравнение с 2000 г., когато те са били 29 хиляди. В Турция има 113 технологични паркове, където над 12 хиляди фирми разработват технологии в областта на киберсигурността, финансови и космически технологии, както и изкуствен интелект.

Към настоящия момент „Юбър“ осъществява своята дейност в 70 държави, над 10 хиляди града и спомага за пътуванията на над 30 млн. души на ден. Центърът, който ще бъде създаден в Истанбул, ще работи върху изкуствения интелект, събирането на данни и решенията за интелигентна мобилност.

БТА

