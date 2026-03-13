Ще канят експерти от PISA да пренапишат учебниците

Служебният министър на образованието и науката проф. Сергей Игнатов обяви мащабни инспекции в цялата училищна система след скандала с частното училище „Космос“ и трагедията край връх Околчица. Пред Българската национална телевизия той разкри и планове за привличане на международни специалисти, които да помогнат за реформирането на остарелите учебни програми.

Според министъра липсата на функционална грамотност у родните ученици е пряко следствие от система, която поощрява наизустяването. Той беше категоричен, че хората, създали неработещите програми, не могат сами да ги поправят.

„И като виждам, че екипите, които са променяли, са тези, които са създавали програмите, просто се появи в мен мисълта, че трябва да поканим специалисти от PISA, които да свършат редакторската работа“, заяви Игнатов.

По думите му е излишно страната ни да изобретява колелото, при положение че експертите от PISA имат точните инструменти за измерване и насочване към практическата грамотност. „Хората, които също са минали по система на зубрене, трудно ще измислят нова програма“, допълни служебният министър.

