Ще канят експерти от PISA да пренапишат учебниците

e-razgrad 13.03.2026

Служебният министър на образованието и науката проф. Сергей Игнатов обяви мащабни инспекции в цялата училищна система след скандала с частното училище „Космос“ и трагедията край връх Околчица. Пред Българската национална телевизия той разкри и планове за привличане на международни специалисти, които да помогнат за реформирането на остарелите учебни програми.

Според министъра липсата на функционална грамотност у родните ученици е пряко следствие от система, която поощрява наизустяването. Той беше категоричен, че хората, създали неработещите програми, не могат сами да ги поправят.

И като виждам, че екипите, които са променяли, са тези, които са създавали програмите, просто се появи в мен мисълта, че трябва да поканим специалисти от PISA, които да свършат редакторската работа“, заяви Игнатов.

По думите му е излишно страната ни да изобретява колелото, при положение че експертите от PISA имат точните инструменти за измерване и насочване към практическата грамотност. „Хората, които също са минали по система на зубрене, трудно ще измислят нова програма“, допълни служебният министър.

