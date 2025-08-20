Шофьор управлявал на амфетамин, у друг мъж полицаите открили канабиноид

Лек автомобил „Ауди А2“ е спрян около 23.30 часа на 19 август по бул. „Априлско въстание“ в Разград, съобщиха от полицията.

В хода на полицейската проверка е установено, че 34-годишният водач от село Стражец шофира под въздействието на алкохол и наркотици. Пробата му с дрегер отчела 2,63 промила, а „Drug test“-ът показал резултат, положителен на амфетамин. Взети са кръвни проби за химичен анализ.

29-годишен мъж с постоянен адрес в исперихското село Подайва е задържан с наркотици в самуилското село Здравец, съобщиха от полицията. Около 20.20 часа на 19 август при извършена полицейска проверка е установено, че криминално проявеното и осъждано лице държи близо 2 грама суха зелена растителна маса. Наркополевият тест на веществото показал наличие на синтетичен канабиноид. И двамата мъже са задаржани, започнати са досъдебни производства.

/e-Razgrad/

