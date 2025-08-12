Шофьор с метаамфетамин зад волана се блъсна с колата си в бетонен стълб в Кубрат

Автомобил се блъсна в бетонен стълб и ограда на къща в Кубрат, съобщиха от полицията.

Сигналът е получен около 20 часа на 10 август. „БМВ 520Д“, управлявано от 27-годишен кубратчанин, се удря с предната си част в стълб и циментова ограда на кръстовището между улиците „Люлин“ и „Оборище“. Водачът не е пострадал. Пробата му с „Drug test 5000“ отчела резултат, положителен на метаамфетамин. Взета е кръв за химичен анализ. Мъжът е задържан, по случая се води досъдебно производство.

/e-Razgrad

