Шофьор се разходи по Ларгото с колата си

Водач на лек автомобил с регистрационен номер А 4371 НТ хвърли в потрес десетките граждани, разхождащи се по Ларгото в Разград, а и клиентите в близките заведения, когато съвсем спокойно се качи с автомобила си по плочника на площада.

След като паркира пред заведението за дюнери, до магазин DM ербап шофъорът си купи дюнер и спокойно продължи да кара автомобила си по площада, въпреки протестите на гражданите и майките с деца.

Явно за някои Законът за движение по пътищата е само на хартия.

Шенол АХМЕДОВ

