Шофьор на камион с дърва е в болница с опасност за живота, спирачките отказали по стръмното в гората и мъжът скочил в движение

Водач на товарен автомобил пострада тежко при превозване на дърва, съобщиха от полицията.

Инцидентът станал около 10 часа на 31 октомври в горски масив в землището на исперихското село Малък Поровец. След възникнал технически проблем със спирачната система, 25-годишният водач от село Яким Груево губи контрол и скача в движение от камиона заедно със спътника си от село Градец, община Котел. Ударен е от падащите превозвани дърва за огрев. Камионът „ЗИЛ 131“ продължава да се движи и пада в близко дере. Пострадалият шофьор е откаран в разградската болница, където е установено, че има фрактури на 5 ребра и лява ръка. Настанен е в ОАИЛ с опасност за живота. Уведомена е Инспекцията по труда. По случая е започнато разследване.

/e-Razgrad/

