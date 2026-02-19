Шофьор бяга от полицейска проверка, дрегерът отчел 2,73 промила алкохол

Шофьор опита да избяга от полицейска проверка в Разград. Около
18.10 часа на 18 февруари полицейски екип подава ясен звуков и
светлинен сигнал към водач на лек автомобил „Опел Астра“ за
спиране. Лицето ускорява и продължава движението си по улица
„Странджа“. Последван е от служебния автомобил и е спрян на улица
„Илинденско въстание“. В хода на полицейската проверка е
установено, че колата се управлява от 29-годишен мъж от Разград.
Пробата му с дрегер отчела 2,73 промила алкохол в издишания въздух.
Взета е кръв за химичен анализ. Мъжът е задържан. По случая е
образувано бързо производство по чл.343 Б, ал.1 от НК.
ОДМВР Разград
