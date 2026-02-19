Шофьор бяга от полицейска проверка, дрегерът отчел 2,73 промила алкохол

Шофьор опита да избяга от полицейска проверка в Разград. Около

18.10 часа на 18 февруари полицейски екип подава ясен звуков и

светлинен сигнал към водач на лек автомобил „Опел Астра“ за

спиране. Лицето ускорява и продължава движението си по улица

„Странджа“. Последван е от служебния автомобил и е спрян на улица

„Илинденско въстание“. В хода на полицейската проверка е

установено, че колата се управлява от 29-годишен мъж от Разград.

Пробата му с дрегер отчела 2,73 промила алкохол в издишания въздух.

Взета е кръв за химичен анализ. Мъжът е задържан. По случая е

образувано бързо производство по чл.343 Б, ал.1 от НК.

ОДМВР Разград

