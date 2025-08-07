Шофьор блъсна каруца, 71-годишна жена е с множество счупвания в интензивното

Сигнал за пътно-транспортно произшествие е получен в Лозница около 14.20 часа на 6 август, съобщиха от полицията.

На изхода на Лозница в посока Трапище водач на автомобил „Нисан Алмера“ удря движеща се пред него конска каруца. При произшествието пострадали возещите се в каруцата 71-годишна жена и 32-годишния й син от Трапище. Транспортирани са в разградската болница, жената е настанена в интензивното отделение с политравма – множество фрактури на таз и ребра, а синът й е прегледан и освободен. Пробата за употреба на алкохол на 69-годишния водач на автомобила от търговищкото село Васил Левски е отрицателна. По случая се води досъдебно производство.

