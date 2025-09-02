Шофьор блъснал мъж на тротинетка в Лудогорци, 10 дни вече пострадалият очаква ударилия го да се появи и изплати щетите, както обещал

,,Разсеян шофъор на лек автомобил ме отнесе като куцо пиле домат, нанасяйки ми травми и щети“, сподели за e-Razgrad.bg 51-годишният Здравко Стоянов от Лудогорци.

Нашенецът е родом от Родопите, но сляпа любов го довела до исперихското село, където заживял с любимата си жена. В 8.35 часа на 24 август Здравко обикалял селото с новозакупената си тротинетка в търсене на работа, понеже работел на частно като извършвал всякакви дейности – косял трева, цепел и пренасял дърва и други битови услуги на местните. Движейки се по главен път, близо до здравната служба на селото, от страничен път без предимство изневиделица изскочил червен автомобил, който без да спре, се включил в главния път, удряйки тротинетката и съборил Здравко на земята. Въпреки че тротинетката му била със включени фарове, а той самия бил облечен със светлоотразително яке и с каска на главата. Гумите на колата преминали през задното колело на тротинетката, а Здравко си удря лошо крака и главата на асфалта, като за моменти е със замъглено съзнание.

Водачът на лекия автомобил, чийто регистрационен номер В 1791…, Здравко все пак успял да види, слязъл спокойно и оставил върху тротинетката 100 лева, след което от прашил по пътя си. От удара и мозъчното сътресение Здравко дори не видял парите, които така и после не намерил. Преди да си тръгне, водачът все пак му казал, че ще се върне после да оправи сметките по щетите, като дори за гаранция му дал телефонния си номер. А щетите не били малко. Тротинетката е с напълно натрошена, със счупени фарове, счупени калници, счупен е и дисплеят, стойките на огледалата…

Освен материалните щети по тротинетката, Здравко е претърпял и куп болки и страдания. Три дни не можел да става , защото крака му се е подул и посинял. В спешното отделение на болницата в Исперих, му направили снимка на крака и за щастие нямало фрактури, Но заради болките нашенецът пропуснал доста ангажименти и понесъл финансови загуби. След като се пооправил Здравко решил да звънне на водача на автомобила, който го ударил. Но резултат нямало. Човекът не вдигал телефона. „Три поредни дни звъня, но той не отговаря и реших да дам гласност за случая, та да дойде да се разберем“, казва с надежда Здравко.

Шенол АХМЕДОВ

Views: 0