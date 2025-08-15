Шофьорка отнесе жена с тротинетка при изпреварване, пострадалата е с опасност за живота

Сигнал за пътно-транспортно произшествие в самуилското село Владимировци е получен около 13 часа на 14 август, съобщиха от полицията.

На място е установено, че 26-годишна водачка от село Ножарово, движейки се в посока село Здравец с автомобил „Сеат Ибиса“, предприема изпреварване, като не осигурява достатъчно странична дистанция към изпреварваната тротинетка. Блъска с дясното си странично огледало 39-годишната водачка, която пада на земята. Пострадалата е откарана в разградската болница и настанена в ОАИЛ със субдурален хематом и фрактура на париетална кост, с временна опасност за живота. Пробите на водачката на автомобила за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни. По случая се води досъдебно производство.

/e-Razgrad/

Views: 0