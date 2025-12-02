Шест социални услуги ще се сдобият с фотоволтаични системи

Община Разград спечели проект за поставяне на фотоволтаични системи на шест социални услуги, съобщиха от местната администрация.

Финансирането е в размер на 577 435 лв. е от Механизма за възстановяване и устойчивост. За реализацията не се изисква съфинансиране от Община Разград. Според предварително обявените изисквания максималният срок за изпълнение на проекта e не по-късно от 30.06.2026 г.

Фотоволтоичните системи ще бъдат изградени в двата Центъра за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания в жк „Орел“, в Центровете за настаняване от семеен тип за деца без увреждания на улиците „Добровска“ и „Петра“, както и в Комплекса за социални услуги за пълнолетни лица с увреждания“ – село Просторно. Мощността на всяка от фотоволтаичните централи се предвижда да е до 30 kW. Електрическият автомобил, който ще се купи по проекта, ще може да се използва за нуждите на социалните услуги в общината.

Община Разград е получила покана и вече работи по подготвяне на допълнение към проекта за получаване на втори електрически автомобил, както и още една зарядна станция. Той трябва да се подаде до 22 декември 2025 г.

