Шести септември 1885 г. завинаги ще остане в историята ни като апотеоз на желанието на българите да са не само свободни, но и единни

Ръководството на „Биовет“ честити Деня на Съединението на всички жители на Разградка област.

Уважаеми съграждани,

Поздравявам ви със 140-та годишнина от Съединението на България!

6 септември 1885 г. завинаги ще остане в родната история като апотеоз на желанието на българите не само да бъдат свободни, а да бъдат свободни и единни – завет, който ни е тъй нужен днес. Те доказват, че единението на България стои над всичко и с този акт променят волята на Великите сили, разкъсали Родината ни на две при Освобождението.

Трябва да помним девиза „Съединението прави силата!“ и да знаем, че само заедно можем да преодолеем препятствия и кризи, да споделяме истински доброто и благоденствието.

Честит празник!

Теменуга ГАЗДОВА, управител на „Биовет“ Разград

