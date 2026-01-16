Шериф Исмаилов от разградското село Киченица оглави фен клуба на Лудогорец в Белгия

Шериф Исмаилов от разградското село Киченица оглави фен клуба на разградския отбор,Лудогорец в Брюксел /Белгия / , след като 15 години беше зам. – председател – казаха от клуба специално за сайта Е Razgrad . Нашенецът , който е емигрант от 2008 година в белгийската столица с цялото си семейство , е един от най върлите привърженици на отбора на орлите . Българският фен клуб на Лудогорец, в Брюксел е учреден още в далечната 2014 година , като в него членуват десетки разградчани от емигранти от Североизточна България , носещи в сърцата си любовта към разградския футболен тим. Първият председател на клуба е Росица Иванова от Варна , която остава на поста до 2022 година. Официално фен клубът е вписан в белгийския съд като неправителствена организация през 2022 година , а през 2023 година е официално открит с грандиозно тържество, на което присъства председателят на борда на директорите на тима г-жа Теменуга Газдова , президентът на клуба г-н Александър Александров, изпълнителният директор г-н Ангел Петричев и техническият директор Козмин Моци, членове на българското външно министерство , българското посолство и стотици привърженици и фенове на ФК Лудогорец,. Задълженията на фен клуба са да организира посрещането на тима в неговите участия в Белгия , продажба на билети, артикули , знамена , създаване на перфектна организация и дисциплина на публиката и още куп ангажименти . В устава на клуба е записано , че между членовете е забранено пропагандирането на политически партии , както и НЕ на расизма. Клубът развива културна , спортна и социална дейност , като организира турнири по футбол , спортни мероприятия и помага на деца в неравностойно положение. Своите златни медали за тази кауза са подарили на деца с увреждания господата Александров , Петричев и Моци от управата на Лудогорец, както и г-жа Газдова. Клубът е презентирал и книгата на Емине Съткъ от Исперих, на специално изложение, на което присъства елита на белгийското общество. Базата на фен клуба се помещава в българския ресторант „Чергите ,, със собственик Есин Шенол от гр. Дулово , който, въпреки че години наред е бил привърженик на турския отбор Фенербахче, вече е приел победите на Лудогорец за своя кауза и сега е техен фен. Г-н Шериф Исмаилов благодари на Пламен Миронов от гр. Дулово и г-н Тодор Възелов от Разград , който наскоро почина, за тяхната всеотдайна работа за легализирането и създаването на фен клуб ,,Лудогорец ,, в Белгия.

Шенол Ахмедов

